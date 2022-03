La ministre de l’Économie reçoit le président du groupe Banque mondiale, David Malpass

En visite au Maroc ces 23 et 24 mars 2022, David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale (GBM), a été reçu par Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances.

Selon le communiqué publié à l’issue de leur rencontre, celle-ci a été l’occasion pour les deux parties d’échanger sur “l’engagement du groupe de la Banque mondiale à soutenir et accompagner la dynamique de développement économique et social que connaît le Maroc” ainsi que la “préparation des assemblées annuelles du GBM et du FMI qui auront lieu à Marrakech en 2023”.

Rencontre entre Madame la Ministre de l’Economie et des Finances et Monsieur David MALPASS, Président du Groupe de la Banque mondiale. ➡️ https://t.co/nQDm53x5oc pic.twitter.com/XAKYJ0ZOSa — Ministère de l’Economie et des Finances (@financesmaroc) March 23, 2022

La ministre de l’Économie et des Finances a passé en revue différents chantiers de réformes prioritaires engagés par le Maroc afin de favoriser la reprise économique, citant à cet effet le plan de relance économique porté par le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, le chantier de la généralisation de la protection sociale et celui de la réforme du secteur public.

Ainsi, la Banque mondiale a été invitée à renforcer son appui tant financier que technique. Nadia Fettah Alaoui a également réaffirmé l’engagement du Maroc à réussir l’organisation des Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI en 2023 à Marrakech, après un premier report de l’événement.

Pour sa part, Malpass a félicité le royaume pour “sa stratégie efficace de relance économique”, faisant également part de la volonté du groupe de la Banque mondiale d’“apporter son appui financier et technique aux différents chantiers de réformes prioritaires engagés par le royaume”.