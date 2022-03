L’assemblée annuelle de la BERD aura lieu en mai prochain à Marrakech

La prochaine assemblée annuelle de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sera organisée à Marrakech entre le 10 et le 12 mai prochain, apprend-on d’un communiqué du ministère de l’Économie et des Finances.

Reçu ce matin par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, le secrétaire général de la BERD, Kazuhiko Koguchi, a signé avec la responsable marocaine un mémorandum d’entente entre le Maroc et la BERD relatif à l’organisation de l’édition 2022 de son assemblée annuelle.

Pour le secrétaire général de la BERD, la tenue de l’événement au Maroc “permettra de mettre en avant son attractivité en tant que pôle d’affaires et destination touristique de premier ordre”. De son côté, Nadia Fettah Alaoui s’est félicité de la tenue prochaine à Marrakech de cette assemblée, la considérant comme signe de “la confiance dont jouit le Maroc auprès de ses partenaires internationaux”.

Pour rappel, l’assemblée annuelle de la BERD est une manifestation organisée annuellement dans un des 38 pays dans lesquels la Banque investit, et à laquelle assistent des délégations officielles conduites par les ministres chargés de l’Économie et des Finances, des personnalités du monde des affaires et de la finance internationale et des représentants de la société civile.