ONU : l’Algérie s’oppose à la référence au Maroc dans un communiqué conjoint des États arabes sur Al-Qods

La délégation de la Palestine a fait circuler un projet de communiqué pour adoption au Groupe arabe à New York, qui condamne l’agression israélienne dans la ville sainte et reconnaît le rôle du Comité Al-Qods, présidé par Mohammed VI, pour “défendre la ville sainte et préserver son identité”. La délégation marocaine a, quant à elle, soutenu ce projet sur lequel elle n’a proposé aucun changement ni amendement.

L’ensemble des États membres du Groupe arabe ont appuyé le texte de communiqué tel que soumis par la délégation palestinienne, à l’exception de l’ambassadeur d’Algérie. Ce dernier s’est opposé à la référence au Comité Al-Qods, et a tenté d’inclure une mention d’un soutien de son président à la cause palestinienne.

L’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale a “vivement condamné cette énième manœuvre algérienne de s’attaquer au Maroc et à ses symboles”, en précisant qu’il n’est pas dans les compétences des ambassadeurs arabes à New York, de commenter ou de critiquer les responsabilités dévolues aux chefs d’État et de gouvernement arabes.

Le diplomate marocain a, en outre, mis en échec la tentative de l’ambassadeur algérien, visant à inclure dans le projet de communiqué, une référence à un soutien du président algérien à la cause palestinienne, expliquant que “le texte du communiqué portait sur la situation particulière à Al-Qods, pour laquelle l’Algérie n’a aucune contribution”, contrairement aux rois Mohammed VI et Abdullah de Jordanie, “dans le cadre de la tutelle hachémite sur les sites saints islamiques et chrétiens à Jérusalem”.

En revanche, Hilale ne s’est nullement opposé à une proposition égyptienne de faire référence au rôle “de l’Égypte et du président Abdel Fattah Al Sissi”.

Il convient de souligner que le Groupe des Ambassadeurs de l’Organisation de la Coopération islamique à New York a adopté, pour sa part, un communiqué similaire présenté par la délégation palestinienne pour condamner l’agression israélienne à Al-Qods. Ce communiqué rend hommage au rôle du Comité Al-Qods. Il ne fait aucune mention à l’Algérie.

Le Maroc a soutenu ce projet de communiqué du monde islamique, tout comme l’ensemble des membres de l’OCI. Seule l’Algérie a exprimé par une note officielle, ses fortes réserves sur la référence au Comité Al-Qods et critiqué le rôle joué par son président.

Pour rappel, le ministère des Affaires étrangères a condamné, dans un communiqué publié le 16 avril, les dernières agressions israéliennes contre l’Esplanade des Mosquées à Al-Qods, considérant que “cette agression flagrante et cette provocation méthodique durant le mois sacré du Ramadan contre le caractère sacré de la mosquée et sa place dans le cœur de la Oumma islamique ne fera qu’attiser les sentiments de haine et d’extrémisme et réduire à néant les chances de relance du processus de paix dans la région”.

Le Royaume du Maroc, dont le Souverain, SM le Roi Mohammed VI, préside le Comité Al Qods relevant de l’OCI, exprime sa ferme condamnation et sa forte dénonciation de l’incursion des forces d’occupation israélienne dans la mosquée Al Aqsa.

(avec MAP)