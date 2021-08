Maroc-Algérie : les 7 épisodes qui ont précipité la rupture

Rien ne va plus entre les deux pays voisins et rivaux. Ce mardi 24 août, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, en raison d’“actions hostiles” prétendument perpétrées par le royaume. Une décision lourde de conséquences et qui vient couronner une longue séquence mouvementée entre le Maroc et l’Algérie.

Verbatim / Déclaration du MAE Ramtane Lamamra : pic.twitter.com/GsBjAqZW8p — Adlène Meddi/عدلان مدي أبو نجمة الحراشي (@adlenmeddi) August 24, 2021

Plus qu’un symbole, la date n’est en rien anodine : il y a vingt-quatre ans, un certain 24 août 1994, avait lieu le meurtrier attentat de l’hôtel Atlas-Asni de Marrakech. Deux touristes espagnols avaient laissé la vie dans cette attaque où…