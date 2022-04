L'élaboration d'une loi sur la fonction de santé, un des principaux piliers de la réforme du système sanitaire national

Ce qui a été annoncé : Le ministre de la Santé a indiqué que l’élaboration d’une loi portant sur la fonction de santé est aujourd’hui l’un des principaux piliers de la réforme du système sanitaire national afin de renforcer la complémentarité entre les secteurs public et privé.

Le contexte : Interrogé sur « l’accélération de la mise en œuvre du statut des professionnels de santé exerçant dans le secteur public » à la chambre des conseillers, Ait Taleb a estimé que l’amélioration de l’attractivité du secteur de la santé ayant pour but de pallier le manque en ressources humaines « passe par la reconnaissance de la spécificité du secteur de la santé et de la protection sociale”.

Pourquoi cela compte : Car les professionnels exerçant dans le domaine de la santé attendent l’exécution de la réforme sanitaire afin de jouir d’un nouveau statut mais aussi de profiter de nouveaux droits et avantages, accompagnant cette dernière.

La situation avant l’annonce : Cinq réunions se sont tenues entre le 20 novembre et le 15 décembre 2021 avec l’ensemble des syndicats représentés au sein du secteur afin de définir les grandes orientations de réhabilitation du système national de santé. Plusieurs points ont été abordés lors de ces réunions, notamment l’amélioration de la situation des médecins à travers le changement de la grille indiciaire des médecins, pharmaciens et dentistes pour qu’elle débute avec l’indice 509 avec une indemnisation intégrale. Ces réunions ont également été l’occasion de permettre aux infirmiers de bénéficier de l’avancement dans le cadre et le grade, mais aussi de poursuivre le dialogue concernant les autres problématiques qui se posent, en vue de garantir une totale adhésion de l’ensemble des professionnels du secteur de la santé au chantier de la couverture médicale.

Ce qui a été dit à ce sujet :Le ministre a indiqué que les professionnels de santé ont été rajoutés aux catégories non soumises au statut général de la fonction publique en tant que statut général de la fonction publique conformément à la loi n° 39.21, affirmant que le ministère tient à adopter une démarche participative avec tous les acteurs afin de connaître leurs propositions et de trouver un accord sur les points à retenir dans le projet en cours d’élaboration, pour répondre aux attentes des différentes catégories exerçant dans le secteur.

Pour en savoir plus : A l’heure où les professionnels de la santé attendent une réforme, revalorisant leur statut, le ministère de la Santé peine à satisfaire la Cour des comptes qui juge sa politique de planification et d’élaboration défaillante. De plus, alors que le Maroc fait face à un déficit flagrant de professionnels de la santé, beaucoup font le choix de partir à l’étranger : retour sur leurs témoignages.