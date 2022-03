Ces médecins qui ont décidé de partir : ils témoignent

Alors que le royaume est en train de rapatrier plus de 8000 étudiants marocains d’Ukraine, la question de leur réintégration dans les universités marocaines se pose. Une grande partie de ces étudiants avaient choisi de poursuivre leurs études de médecine dans ce pays d’Europe de l’Est, attirés par l’accessibilité et des frais d’études raisonnables. Ces jeunes restent incapables d’accéder à la filière au Maroc alors que le manque, dans le pays, est évalué à 32.000 médecins. Le Royaume n’a ainsi formé en 2021 que 2159 médecins dans le public et le privé. Un chiffre encore loin de l’objectif de 3300 médecins formés à l’horizon 2020, fixé en 2007 par le gouvernement Jettou. Et le manque est encore plus criant dans certaines spécialités. “Dans des domaines pointus comme la médecine nucléaire, on est obligé d’aller recruter les Marocains exerçant en France”, nous explique un responsable dans la santé privée.

Fuite des cerveaux

