Après plusieurs jours de silence, l'Algérie accuse le Maroc d'avoir mené des "assassinats ciblés" au Sahara

Dans un communiqué publié ce mardi, l’Algérie a condamné « énergiquement les assassinats ciblés commis au moyen d’armes de guerre sophistiquées » par le Maroc.

Selon le même communiqué, « Ces pratiques belliqueuses s’apparentent à des actes répétitifs de terrorisme d’Etat et prennent les caractéristiques d’exécutions extrajudiciaires passibles de poursuites devant les organes compétents du système des Nations unies. Cet acharnement contre des civils à travers des homicides intentionnels et prémédités constitue une violation systémique grave du droit humanitaire international qui doit être vigoureusement dénoncée et résolument dissuadée ».

Le ministère des affaires étrangères Algérien a ainsi indiqué que de telles attaques font peser « des risques sérieux de dérives régionales potentiellement périlleuses ».

Ni le Maroc ni la Mauritanie n’ont fait de commentaire au sujet de ces informations, qui n’ont pas été confirmées par des sources indépendantes.

Pour rappel, en novembre 2021, trois chauffeurs de camions algériens ont été tués suite à un supposé bombardement de drone marocain. Suite à cette « attaque », l’ONU a confirmé que les chauffeurs avaient pénétré dans une zone à haut risque, aussi appelée zone tampon. En effet, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Farhan Haq avait indiqué n’avoir « aucune explication sur la raison pour laquelle les camions sont là où ils sont » après l’envoi d’une patrouille de la Minurso sur le site de l’incident allégué.

Un mois auparavant, soit samedi 11 septembre 2021, quatre conducteurs marocains avaient été touchés par une attaque armée à Didiéni à environ 300 km au nord de Bamako. L’ambassade marocaine à Bamako a relevé un bilan de « Deux camionneurs tués, un blessé et un quatrième chauffeur a survécu à cette attaque », précisant que les deux corps ont été acheminés vers Bamako.

Ce lundi 11 avril, les unités de « l’Armée populaire de libération sahraouie » (APLS) ont revendiqué de nouvelles attaques contre les positions des forces marocaines dans les secteurs de Guetla, El-Mehbès et Outizgui, a indiqué le communiqué militaire rendu public par le « ministère de la Défense du Polisaro », indiquant que les attaques de l’APLS se poursuivent contre les positions des forces marocaines qui subissent de « lourdes pertes humaines et matérielles ».