Après l'affaire des camionneurs algériens, faut-il croire la nouvelle accusation de bavure contre l’armée marocaine ?

Aucun communiqué, aucune déclaration publique. Pourtant premières concernées, la présidence algérienne et l’armée mauritanienne ont choisi d’ériger un mur du silence face à une « nouvelle » relayée par la presse algérienne et amplifiée par les réseaux sociaux. Depuis ce dimanche 10 avril, la toile et les sites algériens bruissent d’une nouvelle accusation à l’endroit des Forces armées royales air marocaines qui auraient mené des « tirs ciblés » contre « un convoi de deux camions de marchandises algériens ».

Huit frappes de missiles, aucun mort

Photos de véhicules endommagés et d’une personne visiblement blessée à l’appui, c’est le site algérien Menadefense qui relaie l’info reprise en chœur par la presse algérienne. La publication spécialisée indique que l’armée de l’air marocaine aurait mené, au petit matin du dimanche 10 avril vers 5 heures, une série de…