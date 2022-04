La Russie et la Biélorussie privées d’accès aux fonds de la BERD

Cette décision “signifie qu’il ne peut y avoir de nouveaux financements de projets ou d’activités de coopération technique” de la BERD en Russie ou en Biélorussie, a précisé l’institution dans un communiqué.

La banque, qui avait déjà annoncé être en train de fermer ses bureaux à Moscou et à Minsk, indique qu’elle “se réserve le droit de suspendre ou d’annuler de nouveaux versements de financements sur des projets existants”.

Cette annonce est intervenue alors que l’Union européenne discutait lundi de sanctions supplémentaires contre Moscou, après la découverte d’un grand nombre de corps de civils dans la région de Kiev, notamment à Boutcha, après le retrait russe.

1.1 We’re moving ahead with our plans to exclude Russia and Belarus from receiving funding for projects.

The EBRD Board of Governors have approved taking firm action against the Russian Federation & Belarus following the invasion of Ukraine. https://t.co/w0p7JrjgBu pic.twitter.com/0Vwq8LZP6N

— The EBRD (@EBRD) April 4, 2022