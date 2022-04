Biden évoque des capacités militaires “supplémentaires” pour l’Ukraine avec Zelensky

Les dirigeants ont évoqué la manière dont les États-Unis travaillent jour et nuit pour répondre aux principales demandes faites par l’Ukraine en matière d’aide sécuritaire” ainsi que “les efforts persistants fournis par les États-Unis avec leurs alliés et partenaires pour identifier les capacités supplémentaires pour aider l’armée ukrainienne à défendre son pays”, a affirmé l’exécutif américain dans un communiqué après un appel de 55 minutes entre les deux présidents.

La présidence américaine a ajouté qu’ils avaient souligné l’impact “déterminant” des armes fournies par les Américains sur le cours du conflit. “En outre, le président Biden a informé le président Zelensky que les États-Unis entendaient apporter au gouvernement ukrainien 500 millions de dollars d’aide budgétaire directe”, a précisé la Maison Blanche.

Le chef de l’État ukrainien a pour sa part écrit sur Twitter avoir “partagé son analyse de la situation sur le champ de bataille et à la table des négociations”, au lendemain d’une nouvelle session de pourparlers entre Kiev et Moscou. “Nous avons parlé de soutien défensif spécifique, d’un nouveau paquet de sanctions renforcées et d’aide macrofinancière et humanitaire”, a-t-il ajouté.

Just finished an hour-long conversation with @POTUS. Shared assessment of the situation on the battlefield and at the negotiating table. Talked about specific defensive support, a new package of enhanced sanctions, macro-financial and humanitarian aid.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 30, 2022