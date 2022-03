Se croire plus fort ou plus riche que la nature

Tu ne sais pas si c’est l’odeur de chebakkia qui commence à se faire sentir, la météo orageuse ou le climat de tensions internationales, mais tu es pleine de nœuds. Du coup, ce week-end, tu le passes au vert comme on dit. C’est pas vraiment comme on dit, parce que dans les faits, il n’y a rien de très vert autour de toi. C’est même plutôt lunaire comme paysage autour de toi. Tu passes le week-end chez la belle-sœur de Zee qui a un chalet à la montagne. Vous avez pris la route en fin de matinée en faisant l’école buissonnière l’après-midi. Les vendredis servent aussi à raccourcir les semaines. Vous êtes bien arrivées, le chalet est plein de charme. Le frère de Zee a allumé un feu. Les bouteilles de blanc ont été mises au frais. Tu ranges les beaucoup trop de boîtes de pâtes dans les placards. De grandes fenêtres offrent des vues impressionnantes, la pression des jours précédents est déjà redescendue. C’est sublime. Sublime et tellement dépaysant pour toi, la citadine qui ne voit jamais plus loin…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner