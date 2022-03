Ce que signifie l’accord entre l’ONHYM et Sound Energy pour le raccordement au GME

Ce qui a été annoncé : L’ONHYM, propriétaire et exploitant du gazoduc Maghreb-Europe (GME), a annoncé, le mardi 15 mars, la signature d’un accord avec le britannique Sound Energy. Cet accord permettra le raccordement de la concession de production de Tendrara au GME, via un nouveau gazoduc qui sera construit sur 120 km. Ce nouveau gazoduc reliera l’unité de traitement et de liquéfaction de Tendrara au GME au niveau de la station de Aïn Beni Mathar (à 80 km au sud d’Oujda).

Dans quel contexte ? Le Maroc est privé depuis le 31 octobre 2021 de près d’un milliard de mètres cube de gaz qu’il recevait au titre de droit de passage du gazoduc Maghreb-Europe sur son territoire. Depuis, le Royaume a entamé une série de négociations en vue d’assurer l’approvisionnement et de pallier l’interruption des importations algériennes.

Ainsi, Rabat semble proche de conclure un accord avec Madrid qui a donné le feu vert pour inverser le flux du gazoduc Maghreb-Europe (GME) du nord vers le sud, ce qui devrait permettre au Maroc de combler 10 % de ses besoins énergétiques.

Par ailleurs, et suite à la signature, en juillet dernier, d’un accord de vente de gaz naturel liquéfié entre Sound Energy qui exploite le gisement de Tendrara et la société marocaine Afriquia Gaz, la société britannique a lancé, en fin février, la construction de son unité de traitement et de liquéfaction dans la même ville, dans le cadre de la phase 1 du développement du projet gazier de Tendrara.

Pourquoi cela compte ? Sound Energy, dont l’un des actionnaires est Afriquia Gaz (qui détient 9,8% des actions de Sound Energy), a signé un accord avec l’Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE) en novembre denier. Cet accord permettra au Maroc de se fournir 350 millions de mètres cubes de gaz chaque année (soit le tiers des exportations algériennes).

Par ailleurs, cet accord permettra de réalimenter les centrales thermiques de Aïn Beni Mathar et de Tahaddart, à l’arrêt depuis le non-renouvellement du contrat maroco-algérien d’approvisionnement en gaz naturel. Ces deux centrales pèsent pour près de 10% du mix électrique marocain.

Ce qui a été dit à ce sujet : Dans son communiqué, l’ONHYM n’a pas fourni de détails sur le sujet. Quant au gouvernement, le ministère de la transition énergétique s’est déjà exprimé sur les négociations maroco-espagnoles sur l’inversement du flux du GME du nord vers le sud. “Les négociations sont d’ordre technique entre l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et son homologue, l’opérateur du réseau espagnol, Enagas. Il s’agit de la pression du pipe, des volumes journaliers. (…) Dès que nous aurons signé, on informera le public”, nous confiait récemment une source au sein du département de Leila Benali

Pour en savoir plus : Suite à la désactivation du GME, le Maroc s’est retrouvé dans l’obligation de recourir à de nouvelles alternatives afin de préserver la stabilité de son système électrique. Ainsi, et dans un premier temps, Rabat a signé un accord d’achat de gaz avec Sound Energy, depuis le gisement qu’elle exploite à Tendrara.

Par ailleurs, le royaume a entamé une série de négociations avec son voisin du nord en vue d’aboutir à un accord commercial d’inversement du flux du GME du nord vers le sud.