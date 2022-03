“The Batman” : dans l’univers obscur du chevalier noir

Comme dans la trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan, le réalisateur Matt Reeves reprend lui aussi l’histoire de Batman depuis le début. Sauf que la démarche de Reeves est complètement différente de celle de son prédécesseur. Son Bruce Wayne à lui, qui a aussi vu ses parents mourir sous ses yeux dans une ruelle sombre, revient toujours à ce traumatisme et veut à tout prix comprendre son histoire. Ce n’est pas le récit de l’orphelin milliardaire qui nous est raconté (formation à la ligue des ombres, retour à Gotham, bataille avec les criminels…). C’est tout autre chose. Dans The Batman, Bruce Wayne ne se voit pas comme le sauveur de Gotham, mais comme un monstre qui n’a pas fait la paix avec lui-même. Nous sommes en pleine campagne présidentielle américaine. Tous les candidats ont un programme défini pour Gotham, la ville la plus dangereuse du pays : réduire les taux de criminalité et de corruption et relancer l’économie. Sauf…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner