Visa, Mastercard, Netflix... Suspension de plusieurs services internationaux en Russie

Les cartes bancaires Visa et Mastercard russes ne seront en effet plus valables à l’étranger, et les cartes émises à l’étranger ne fonctionneront plus en Russie, ont annoncé les deux sociétés ce samedi.

Pour que les Russes puissent disposer de cartes de paiement à l’étranger, des banques russes ont annoncé, dès dimanche, travailler pour lancer des cartes UnionPay, le système russe Mir n’étant lui fonctionnel que dans une poignée de pays du monde.

“Sberbank travaille à la possibilité d’émettre des cartes co-marquées Mir-UnionPay. Nous vous informerons plus tard du calendrier d’émission”, a expliqué le numéro 1 du secteur bancaire russe Sberbank.

“Nous travaillons déjà à l’émission de cartes UnionPay, le système de paiement national de la Chine. Avec cette carte, on peut faire des paiements dans 180 pays du monde”, a aussi précisé Alfa Bank, sur son compte Telegram.

L’émetteur américain de cartes de paiement American Express (AmEx) a également annoncé dimanche la suspension de leurs services en Russie et au Bélarus en raison de l’invasion en Ukraine. “Les cartes American Express émises dans le monde entier ne fonctionneront plus chez les commerçants ou distributeurs de billets en Russie” et les cartes russes ne seront plus valables à l’étranger, détaille l’entreprise dans un communiqué.

American Express précise mettre également fin à toutes ses opérations commerciales au Bélarus, allié de Moscou. Une annonce intervenue au lendemain de décisions des géants du secteur : Visa et Mastercard.

La Banque de Russie a précisé samedi que toutes les cartes Visa et Mastercard émises par les banques russes allaient continuer à fonctionner normalement sur le territoire russe jusqu’à leur date d’expiration. Elle a néanmoins recommandé aux Russes se rendant à l’étranger d’emporter de l’argent liquide ou la carte bancaire russe Mir dans les quelques pays ou territoires où elle est acceptée.

Visa, Mastercard et AmEx avaient déjà pris des mesures pour empêcher les banques russes d’utiliser leurs réseaux, en application des sanctions financières internationales décidées après l’invasion de l’Ukraine.

La plateforme américaine Netflix a également suspendu son service en Russie, ont rapporté dimanche plusieurs médias américains, pour protester contre l’invasion russe de l’Ukraine. Le géant de la vidéo à la demande avait déjà interrompu, plus tôt cette semaine, ses acquisitions en Russie ainsi que ses productions de programmes originaux. “Compte tenu des circonstances sur le terrain, nous avons décidé de suspendre notre service en Russie”, a indiqué un porte-parole au site du magazine américain Variety.

Leader de la vidéo en ligne dans le monde, avec 221,8 millions d’abonnés payants fin 2021, Netflix est un acteur mineur en Russie, où il compte moins d’un million d’abonnés, selon le Wall Street Journal, Netflix se joint aux très nombreuses entreprises étrangères qui ont annoncé la suspension de leurs activités ou leur retrait pur et simple de Russie depuis le lancement d’une offensive russe en Ukraine.

Lundi, Netflix a également indiqué au site Vulture qu’il n’entendait pas se conformer à la loi russe qui impose aux plateformes de streaming de proposer plusieurs chaînes gratuites, dont certaines sont considérées comme des vecteurs de propagande gouvernementale.

(avec AFP)