Hicham Ait Almouh, le “marchand d'épices” qui court pour le Maroc oublié

Nous sommes en 2019 lorsque Hicham Ait Almouh se lance sur les routes, pour un voyage de trois semaines et 906 kilomètres qui le mènera de Casablanca à Ksar Ich.

L’ambition est alors double : le dépassement de soi qui donne à cette course à pied des allures de quête initiatique, et l’exploration du Maroc en long, en large… et surtout en travers.

Car Ksar Ich est le village le plus à l’est du Maroc, aux confins de la région de l’Oriental. “Personne ne connaît Ksar Ich, sauf les initiés et les amoureux de contrées désertiques”, commence l’auteur qui décrit le village comme gisant “au fond d’une sorte d’appendice géographique dont les contours sont formés par les frontières maroco-algériennes”.

Hicham Ait Almouh parsème Le Marchand d’épices de références historiques, et notamment pour ce village qui sera sa dernière étape : “Cerné de tous les flancs par le pays voisin, c’était en quelque sorte la punition administrée aux Yichis par la France coloniale pour avoir refusé que leur village soit annexé à ‘l’Algérie française’.”

Un trajet entre grande ville et village reculé, pour vivre le “paradoxe” : “Si Casablanca abrite environ 4 millions de personnes, Ksar Ich esr composé d’environ 35 familles. Le paradoxe est très vite érigé.” Hicham Ait Almouh plante le décor. Celui d’un “Maroc oublié” que le journaliste va traverser et documenter étape par étape, de ville en village.

Anecdotes historiques, rencontres marquantes, us et coutumes forment autant de balises en chemin. Dans ce carnet de voyage, premier ouvrage publié à compte d’auteur, le journaliste décrit également les étapes de sa préparation, son entraînement, les doutes et joies de la route.

«Carnet de voyage "Le marchand d'épices"»

Car ce périple est aussi une aventure sportive. Amateur de course à pied et de voyage à vélo, Hicham Ait Almouh a dû s’entraîner tous les jours dans les rues polluées de Casablanca avant de se lancer sur les routes fin juillet 2019, avec pour seul bagage une poussette sportive. Il mettra 22 jours pour arriver à Ksar Ich, sans assistance hormis celle des gens rencontrés sur son chemin.

Un trajet rendu plus difficile encore par la canicule du mois d’août qui l’obligeait à courir à l’aube, entre 5 h et 10 h, et à marcher longuement le soir. De ces températures qui brouillent les données spatio-temporelles.

“À ce stade, reprendre mes esprits était plus impérieux que gagner du terrain (…) Depuis que j’avais foulé le sol de ces provinces dépeuplées, où l’ombre était aussi précieuse que l’eau, le doute s’installait petit à petit jusqu’à atteindre des proportions déstabilisantes (…) Il fallait se retrancher, avant d’avancer. Bouanane était ainsi mon blockhaus, face à un ennemi mille fois supérieur en hommes et en armes. Qui suis-je pour défier le soleil ?”