Exclusion de la Russie du Swift : quel impact sur les exportations marocaines ?

Ce qui a été annoncé : L’exclusion des banques russes du Swift (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication), un des réseaux de messagerie bancaire et financière les plus importants, permettant les règlements interbancaires entre les établissements financiers internationaux.

Pourquoi cela compte : Priver ces banques de ce système réduirait fortement leurs relations avec les banques internationales. Selon le dernier rapport de Swift, environ 42 millions de messages quotidiens sont passés par ce réseau en 2021, démontrant la pertinence de ce système pour la croissance future de l’économie numérique. Ainsi, en ce qui concerne les exportateurs marocains, l’exclusion de ce système pourrait constituer un obstacle au lien économique entre le Maroc et la Russie.

La situation avant l’annonce : Entre 2018 et 2020, la Russie a capté plus de 1,3 milliard de dirhams des envois d’agrumes du Maroc. En 2021, les exportations marocaines vers ce marché ont dépassé les 443 millions de dirhams, une contre-performance par rapport à l’année précédente où elles atteignaient 1,251 milliard de dirhams. Pour les agrumes et les clémentines, la Russie avait absorbé respectivement 30 % et 50 % des quantités commercialisées à l’étranger.

L’impact de l’annonce : L’impact de cette exclusion du Swift est clair : les opérateurs russes auront beaucoup de mal à payer leurs différents fournisseurs étrangers. Ce qui pose une difficulté pour le recouvrement des créances relatives aux marchandises déjà expédiées, sachant que la campagne d’exportations a pris fin en décembre dernier. De plus, les factures des exportateurs marocains sont formulées en dollars, ce qui rend leur règlement encore plus difficile pour la Russie, considérant la dégringolade du rouble russe face au billet vert.

Ce qui a été dit à ce sujet : Dans des propos rapportés par Le360, le président de l’association des exportateurs d’agrumes (Citrus Export), Kacem Bennani Smires, a expliqué que “le gros souci demeure que plusieurs reliquats n’ont pas encore été réglés”.

Pour en savoir plus : Nous avons décortiqué autour de différentes questions l’impact de cette exclusion des banques russes du système monétaire international Swift.

Nous avons également réalisé un point sur la situation en Ukraine suite à la fin du premier round des pourparlers, un résumé des faits permettant une compréhension plus large de la crise et de ses répercussions sur les deux pays en conflit.