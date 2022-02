Malte prépare l’ouverture d’un consulat à Casablanca

Evarist Bartolo a indiqué que le Maroc et la République de Malte entretiennent des liens depuis près de cinquante ans, soulignant la nécessité de développer davantage les relations économiques avec l’ouverture d’un consulat à Casablanca.

Par ailleurs, Nasser Bourita a exprimé, lors de la rencontre, le soutien du Maroc à la candidature de Malte pour briguer un mandat de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité de l’ONU eu égard à son rôle dans le rapprochement entre les positions et points de vue des différents acteurs et sa présence sur la scène internationale.

Unis par la Méditerranée

À cette occasion, le Royaume du Maroc et la République de Malte ont exprimé leur détermination à travailler ensemble dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée (UpM) afin de donner un nouvel élan au développement économique.

“Nous aimerions que l’Europe comprenne mieux qu’il ne peut y avoir de sécurité et de paix en Europe s’il n’y a pas de sécurité et de paix en Afrique” Evarist Bartolo

“Le Maroc et Malte peuvent travailler ensemble dans le cadre de l’UpM à laquelle nous appartenons et en laquelle nous croyons pour donner un nouvel élan au développement économique, a indiqué Evarist Bartolo. Nous aimerions que l’Europe comprenne mieux qu’il ne peut y avoir de sécurité et de paix en Europe s’il n’y a pas de sécurité et de paix en Afrique. L’avenir des deux continents est lié et, quelle que soit l’importance que nous accordons aux autres régions du monde, le voisin immédiat de l’Europe est l’Afrique.”

Enfin, le ministre des Affaires étrangères de la République de Malte a indiqué qu’il “existe des domaines où nous (Maroc et Malte) pouvons travailler ensemble notamment à l’ère du post-Covid, durant laquelle la régionalisation sera renforcée”, notant que le Maroc joue un rôle très important en la matière.

“Nous avons une bonne communauté de Marocains à Malte”, s’est réjoui Evarist Bartolo, notant que son pays dispose d’une grande expérience dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, un domaine “où nous pouvons certainement travailler ensemble” et “partager notre expérience”.

🇲🇦-🇲🇹| M. Nasser Bourita a reçu, aujourd’hui à Rabat, le ministre des Affaires Etrangères et Européennes de Malte, M. Evarist Bartolo. pic.twitter.com/6xDgkui7Iz — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) February 22, 2022

(avec MAP)