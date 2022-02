Fez Smart Factory : coup d’envoi des travaux de construction de ce projet destiné à “l’industrie 4.0”

Les travaux de construction de Fez Smart Factory (FSF) ont été lancés par David Greene, chargé d’affaires à l’ambassade des États-Unis au Maroc, en présence du président de l’Université Euromed de Fès (UEMF) Moustapha Bousmina, et de Malika Laasri, directrice générale de l’agence MCA-Morocco, du wali de la région Fès-Meknès, du président du Conseil de la région Fès-Mèknes ainsi que des représentants des autres parties prenantes.

Le projet bénéficie du soutien du Fonds des zones industrielles durables (FONZID), qui s’inscrit dans le cadre du programme de coopération “Compact II”, conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des États-Unis, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC).

Il est cofinancé par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique, le MCC, le Conseil de la région Fès-Meknès et par le trio Université Euromed de Fès, la Branche Fès-Taza de la CGEM et la compagnie Alten, ainsi que par l’Agence de développement du digital (ADD).

À cette occasion, il a été procédé à la présentation de la consistance de ce projet, auquel a été alloué un investissement de 104 millions de dirhams, dont une contribution de l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) via le FONZID à hauteur de 50 % du coût du projet.

Fez Smart Factory est une zone d’innovation qui vise à développer un écosystème durable pour l’amélioration des performances technologiques industrielles environnementales et sociales, par la mise à profit des concepts de l’industrie 4.0. L’objectif ultime est de renforcer la productivité et la compétitivité des entreprises marocaines à travers une transformation digitale qui s’inscrit dans un processus de moindre consommation d’énergie et de décarbonisation.

Le projet est prévu sur une superficie de 11 hectares (propriété de l’UEMF), et comptera un bâtiment de 8000 m2 qui abritera des services aux entreprises innovantes, à savoir un incubateur 4.0, un accélérateur de startups 4.0, des services d’ingénierie pour l’industrie 4.0 et des laboratoires de recherche et développement (R&D). Un bâtiment qui abritera également un espace dédié aux services sociaux (restaurant, crèche, services médicaux, transport du personnel, guichet unique, etc.) et un Business Center 4.0.

Fez Smart Factory devrait accueillir, à terme, près de 40 porteurs de projets, 30 startups, 10 sociétés d’ingénierie, 5 entités de R&D et R&T et une dizaine d’investisseurs.

Le démarrage de l’exploitation de FSF est prévu pour fin janvier 2023.