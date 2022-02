La discrète ascension de l’USMBA de Fès à la tête des universités marocaines

Depuis qu’elle y a fait son entrée, l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès rafle la première place nationale des meilleures universités dans le classement du Times Higher Education. Une performance que l’USMBA maintient en trustant ce prestigieux classement pour la quatrième année consécutive, devant ses concurrentes marocaines de Marrakech, Casablanca, Settat et Kénitra. Et en visant encore plus haut.