Enseignement supérieur : la durée de formation en médecine sera réduite à 6 ans

La durée de formation en médecine tend vers une réduction d’un an. L’obtention du diplôme d’État de docteur en médecine se fera, désormais, après six ans de formation au lieu de sept. La note annonçant la décision gouvernementale a été envoyée hier, jeudi 17 février, par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, aux présidents des universités publiques.

La note de Miraoui a également annoncé l’augmentation du nombre des sièges pédagogiques consacrés aux étudiants de la médecine, de la pharmacie et de la médecine dentaire.

Selon le document consulté par TelQuel, cette décision s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du chantier de la généralisation de la couverture sociale, notamment la mise à niveau du système sanitaire et l’amélioration des prestations de soins pour les individus concernés par le déploiement actuel de l’Assurance maladie obligatoire (AMO).

Le ministre Miraoui a aussi précisé qu’un programme contractuel entre l’Exécutif et les universités régira les moyens financiers et pédagogiques nécessaires à l’accompagnement de cette réforme.