Un partenariat entre la Société Générale et la BERD pour promouvoir les investissements durables

Le président du directoire de Société Générale Maroc, Ahmed El Yacoubi, a accueilli le 16 février le directeur général de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) Maroc, Antoine Sallé de Chou, ainsi que Jean-Christophe Filori, chef de coopération de la délégation de l’Union européenne au Maroc.

Cette rencontre a vu la signature d’un partenariat GCF-GEFF (Green Climate Fund – Green Economy Financing Facilities), portant sur le lancement d’une nouvelle ligne de crédit de 25 millions d’euros destinée à promouvoir les investissements durables au Maroc. Le soutien financier de l’Union européenne et du Fonds vert pour le climat s’inscrit dans le cadre du programme de la BERD pour renforcer l’insertion des PME dans les chaînes de valeur globales.

Cette nouvelle ligne de crédit de 25 millions d’euros est destinée aux projets portant sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l’adoption de technologies atténuant les effets du changement climatique, ainsi que la gestion de l’eau et des déchets.

Les PME éligibles à ce programme pourront bénéficier d’un accompagnement attractif intégrant un financement, une subvention à l’investissement et notamment une expertise technique permettant de vérifier et d’optimiser la viabilité de leur projet d’investissement vert, ce qui permettra aux PME de proposer des produits plus compétitifs, d’accroître leurs exportations et d’accéder à de nouveaux marchés.

Partenaire privilégié de la BERD depuis 2012, Société Générale Maroc ambitionne, par ce nouvel accord financier, d’apporter une contribution citoyenne et responsable aux transformations positives qui connaît le royaume. Le partenariat se fixe également comme objectif le renforcement de l’inclusion, notamment dans son volet relatif à la parité en matière d’accès au financement vert.