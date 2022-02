Avant son bureau au Maroc, la chaîne israélienne i24NEWS signe un accord “historique” à Bahreïn

Symbole de son importance, l’accord entre i24NEWS et le National Communication Center (NCC) était inscrit à l’agenda de la visite le 14 février de Naftali Bennett à Bahreïn, la première jamais effectuée dans l’État du Golfe par un Premier ministre israélien.

En marge de cette visite inédite, Yousif Mohammed Al-Binkhalil et Frank Melloul, respectivement PDG du NCC et de i24NEWS, ont signé un mémorandum d’entente, indique un communiqué de la chaîne privée israélienne. Préparatoire à l’implantation de la chaîne à Bahreïn, l’accord entre le NCC et i24NEWS suit un schéma bien rodé de la chaîne pour s’implanter dans les pays signataires des Accords d’Abraham.

Implantations en chaîne

Une dizaine de jours avant l’arrivée de Naftali Bennett, le ministre de la Défense israélien Benny Gantz, alors en visite à Manama le 2 février dernier, a signé avec Abdallah ben Hassan Al-Nouaimi, son homologue de Bahreïn, un accord de défense qui officialise les relations militaires entre les deux pays. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la normalisation des relations entre Israël et Bahreïn, qui a conduit à la visite de Naftali Bennett, le Premier ministre israélien. Un contexte dont a profité i24NEWS pour étendre sa toile à Bahreïn.

À l’été 2021, i24NEWS s’était implantée pour la première fois aux Émirats arabes unis en ouvrant un bureau à Dubaï. Une présence dans le Golfe qui venait renforcer l’ancrage international avec sa rédaction trilingue à Tel-Aviv, son studio à Paris et ses bureaux à New York, Washington et Los Angeles, aux États-Unis.

Lors de cette implantation aux Émirats arabes unis, i24NEWS avait signé des accords avec des organismes étatiques et de grands groupes médiatiques émiratis pour décrocher une licence de diffusion et revendiquer le titre de “première chaîne basée en Israël à s’installer aux Émirats arabes unis”.

Depuis, Frank Melloul s’active pour ouvrir un bureau i24NEWS au Maroc, le premier en Afrique et au Maghreb. Ficelé entre Tel-Aviv où se trouve la rédaction centrale, Genève où vit Patrick Drahi, son propriétaire d’origine marocaine, et Rabat, l’arrivée de la chaîne au Maroc devrait suivre le même processus.