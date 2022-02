Avant son implantation au Maroc, la ligne assumée d’i24NEWS contre le Polisario et l’Algérie

Pesée au trébuchet, la phrase qui ponctue l’enquête d’i24NEWS sur le front Polisario sonne comme un présage funeste. “Du conflit artificiel à une nouvelle Guerre des Sables, il n’y a qu’un pas. Et ce serait fatal pour la région”, ferme la voix off du reportage d’investigation. Signée Louis Armon pour la rédaction du magazine “Haute Définition”, cette enquête pro-marocaine diffusée le 1er février a voulu remonter aux origines et aux implications du mouvement séparatiste. Peur paralysante d’une “coupure énergétique” de l’Espagne, “complicité” et duplicité de l’Algérie, collaboration de l’Iran, entraînement du Hezbollah, “crimes” du chef du Polisario Brahim Ghali, proximité avec le jihadiste Abou Walid al-Sahraoui et naïveté de l’ONU, tous les acteurs du “conflit artificiel” en prennent pour leur grade.

Musique angoissante, témoins à charge et…