Comment la chaîne israélienne i24NEWS compte étendre sa toile au Maroc

Dans le sillon des Accords d’Abraham, i24NEWS a profité de la normalisation des relations entre Israël et plusieurs Etats arabes pour ouvrir un bureau, l’été dernier à Dubaï, et bientôt au Bahreïn. Aujourd’hui, la chaîne détenue par le milliardaire Patrick Drahi veut étendre sa toile médiatique au Maroc, sans se priver des réseaux et origines marocaines de son propriétaire, mais aussi du rapprochement entre le royaume et l’Etat hébreu.