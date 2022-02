Le Boualem, la solidarité des Marocains et la fermeture des frontières maritimes

La semaine a été chargée, les amis. Zakaria Boualem a suivi, comme vous, pendu à son téléphone, la tragédie du jeune Rayan, allah y rahmo. Il a vibré, espéré, angoissé, avant de se trouver terrassé par l’abattement, il a absorbé un cocktail émotionnel puissant, qui l’a un peu sonné. Plusieurs jours après les faits, le Guercifi ne veut en retenir que le positif, telle est son attitude aujourd’hui. Et la chose la plus remarquable qui lui reste en tête, c’est que les Marocains ont été à l’honneur, ce n’est pas une chose courante. On parle du peuple marocain, pas des autorités ou des élites sportives. Non, juste les gens ordinaires, capables de choses extraordinaires. Ce brave puisatier, par exemple, Ali le Sahraoui, qui a creusé à mains nues un nombre absurde d’heures, ou ce conducteur de trax, qui a terminé son opération les yeux gonflés de fatigue, on les connaît. Des gens prêts à se sacrifier pour les autres, des braves, ils existent autour de nous.

Réda Allali

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

“Voir tout un quartier se mobiliser pour sauver un des siens, en…