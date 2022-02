Les organisations de protection de l'enfance rendent hommage à Rayan

Dans un communiqué rendu public ce 7 février, l’Unicef a rendu hommage au jeune Rayan, renouvelant ses condoléances à la famille du défunt. « Après l’odyssée du sauvetage de Rayan, est née aujourd’hui une épopée », a souligné le communiqué.

Selon l’organisation onusienne, « cet événement a démontré combien le Maroc fait face aux défis qui pourraient toucher à ses enfants ».

L’Unicef a également salué toutes les personnes qui se sont mobilisées durant l’opération de sauvetage de feu Rayan.

Par ailleurs, ladite organisation a considéré le petit héros comme une icône de l’enfance, tout en appelant au déploiement des efforts pour protéger les enfants partout dans le monde. « Nouvelle icône de l’enfance au Maroc et ailleurs, il est de notre devoir vis-à-vis de la mémoire de Rayan de déployer tous les efforts possibles pour que tous les enfants au monde soient mieux protégés et leurs droits à la vie, à la survie et au développement mieux défendus », a-t-elle insisté.

La LMPE exprime ses condoléances aux Marocains

De son côté, la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance (LMPE) a indiqué, dans un communiqué rendu public aujourd’hui, avoir appris « avec grande affliction et profond regret la nouvelle du décès de l’enfant Rayan, suite à sa chute dans un puits dans la commune de Tamorot ».

La Ligue (présidée par Lalla Zineb, fille de feu Moulay Abdellah, ndlr), a également présenté sa « compassion à la famille de l’enfant Rayan, et à l’ensemble des citoyens en cette pénible épreuve, implorant le Tout-Puissant d’entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste paradis ».

La LMPE a ensuite loué et salué « les efforts consentis par l’ensemble des éléments de la protection civile, des équipes techniques, des autorités gouvernementales et locales, des bénévoles, et toutes les familles marocaines, avec dévouement, abnégation et esprit de sacrifice, afin de sauver la vie de la victime », a conclu le communiqué.