Rabat Business School (UIR) accueille 150 participants dans ses Programmes Executive

Soucieuse de sa contribution au développement des acteurs majeurs de l’économie nationale à travers la formation de leurs ressources humaines et le développement de leurs compétences, Rabat Business School offre désormais une large panoplie de programmes de formation Executive couvrant l’ensemble des domaines des sciences de gestion et du management. Rabat Business School vient d’accueillir 150 participants pour leur rentrée dans les programmes de formation continue, dont l’Executive Master of Business Administration – EMBA, programme phare de l’Executive Education de Rabat Business School.

Suite à l’étude de leurs besoins et de leurs projets professionnels, les participants ont pu rejoindre l’un des six autres Executives Masters et les deux licences professionnelles constituant l’offre de formation continue pour cette rentrée :

 Executive Master Management de projets et des programmes

 Executive Master Management de la transformation digitale

 Executive Master Digital marketing et communication

 Executive Master Finance, contrôle et audit

 Executive Master Management stratégique des ressources humaines

Executive Master Management stratégique

 Licence professionnelle Comptabilité, contrôle et audit

 Licence professionnelle Management des entreprises

Dans le respect des mesures sanitaires, notamment la distanciation et le port du masque, cette rentrée avait pour principal objectif de créer une cohésion au sein des groupes respectifs mais également de les introduire auprès de leurs conseillers référents et de les familiariser avec le cadre et l’infrastructure mise à leur disposition tout au long de leur parcours. De ce fait, la journée a été riche en échanges, rencontres et diverses activités de Team Building, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

« En parallèle de la formation initiale de nos 1950 étudiants, la formation continue est un service que nous devons aux entreprises pour les accompagner dans leurs stratégies de montée en compétences de leurs cadres et leurs dirigeants. Dans un contexte de turbulence économique et d’évolution rapide des métiers traditionnels, notre mission est de mettre à la disposition des entreprises de notre territoire les ressources dont nous disposons : un corps professoral de haut niveau, des infrastructures adaptées et des compétences d’ingénierie de formation, pour qu’elles réussissent les challenges auxquelles elles ont à faire face » souligne Olivier Aptel, Doyen de Rabat Business School.