Aux frontières de l’irréel

Secret le mieux gardé du royaume: la date de réouverture de nos frontières. Bouclées aux premiers signes du variant Omicron, le 29 novembre 2021, elles le sont encore deux mois plus tard. Le Maroc vit en autarcie géographique pure et parfaite. Enfin, à l’exception des vols spéciaux, et d’autres vols, très spéciaux ceux-là, pourvu que l’on soit capables de s’offrir un trajet en jet privé.

“Approximations dans la posture, éléments de langage creux, incapacité d’assumer… la parole officielle patine” Réda Dalil

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

, tout à fait scandaleux par ailleurs, il n’est qu’un reflet du mélange de flou et d’amateurisme qui caractérise ce dossier. Tout indique en effet que les autorités naviguent à vue. Approximations dans la posture, éléments de langage creux, incapacité d’assumer… la parole officielle patine., qualifiant la réouverture des frontières d’ “objectif important pour lequel les conditions doivent être réunies”. Khalid Aït Taleb, lui, se défausse sur la commission mixte interministérielle, “seule à même de lever les…