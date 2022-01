Disney+ disponible dès cet été au Maroc

C’est confirmé. Dès l’été prochain, les Marocains auront accès à la plateforme Disney+, sans devoir passer par l’intermédiaire de revendeurs de comptes ni d’acquérir leur compte de l’étranger.

Le streamer de Walt Disney Company a, en effet, confirmé hier l’élargissement de son réseau de diffusion. Désormais, quarante-deux nouveaux pays auront accès à cette plateforme. Outre le Maroc, la liste comprend notamment l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, Israël et les Émirats arabes unis. Mais les prix d’abonnement à la plateforme, lancée en 2019 et comptant 118 millions d’abonnés, n’ont pas encore été révélés.

Disney+ contient des films et des émissions de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Sur certains marchés internationaux, elle comprend également la nouvelle marque de contenu de divertissement général, Star, à travers laquelle elle propose du contenu de 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX et Searchlight Pictures.