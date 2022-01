La compagnie britannique Chariot annonce une “découverte importante de gaz” au large de Larache

Près d’un an après les premières opérations de forage dans le gisement « Anchois » au large de Larache, organisées dans le cadre du permis d’exploration Lixus Offshore, la compagnie britannique Chariot qui détient 75% du permis d’exploration a publié ce lundi les premiers résultats du puits d’évaluation et d’exploration Anchois-2.

Avec la mise en évidence du second réservoir, les explorations de la plateforme Stena Don ont confirmé l’une des hypothèses des études précédentes : la zone détient un potentiel bien plus important que prévu.

« L’interprétation préliminaire des données confirme la présence d’importantes accumulations de gaz dans les objectifs d’évaluation et d’exploration du puits, avec une couche de gaz nette calculée totalisant plus de 100 m, contre 55 m dans le puits de découverte initial d’Anchois-1 » a indiqué la compagnie sur Twitter, précisant que « des réservoirs de haute qualité ont été trouvés dans tous les sables gazeux ».

Preliminary interpretation of the data confirms the presence of significant gas accumulations in the appraisal and exploration objectives of the well with a calculated net gas pay totalling more than 100m, compared to 55m in the original Anchois-1 discovery well.

