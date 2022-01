Mohammed Nmili décortique “Les impôts au Maroc”

Diverses appellations sont utilisées pour désigner la même chose : taxe, impôt, surtaxe, redevance, cotisation, prélèvement, contribution, droits, retenue, versement, redevance…

Il est souvent compliqué, pour le commun des mortels, de s’aventurer sur le terrain de la fiscalité. Dans sa huitième édition, cet ouvrage intègre les principales modifications introduites par les Lois de Finances 2020 et 2021.

Basé sur les textes fiscaux, les circulaires de l’administration fiscale, des éléments de jurisprudence fiscale et quelques réflexions personnelles, ce manuel pédagogique vise à simplifier la lecture de la fiscalité marocaine et à répondre aux différents types de besoins. Il offre aux lecteurs un développement méthodique des règles régissant les impôts au Maroc.

Fruit d’un travail de plusieurs années – la table des matières à elle seule compte 28 pages – dans l’administration fiscale, son auteur a apporté tous les soins possibles à sa réalisation et les sources consultées sont diverses et variées, en plus d’être nombreuses. Sans avoir l’ambition de remplacer les textes fiscaux, il a pour objectif modeste de présenter les règles fiscales sous une forme compréhensible et facilement consultable.

Après un chapitre réservé à l’économie de l’impôt, l’ouvrage passe en revue tous les impôts en vigueur dans notre pays : l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d’enregistrement, la taxe professionnelle, la taxe d’habitation, la taxe des services communaux ainsi que les taxes locales. Enfin, tout ce que le citoyen lambda doit reverser à l’Etat, qu’il a lui-même perçu auprès du client, ou gagné en exerçant une activité lucrative ou en exploitant un bien.

«Les impôts au Maroc: techniques et procédures fiscales»

Pédagogique avant tout

Cet ouvrage, selon son auteur, s’adresse aux étudiants des facultés d’économie et de gestion, des écoles supérieures de gestion et de commerce ainsi qu’à ceux des facultés des sciences juridiques et politiques. De même qu’il peut intéresser les professionnels de la fiscalité, auxquels il offre des réponses concrètes aux questions qu’ils se posent dans l’exercice de leurs fonctions.

Aussi, cet ouvrage intéressera quiconque qui veut s’informer sur l’impôt au Maroc et en comprendre mieux les rouages. Vu sa portée pédagogique, l’auteur n’hésite pas à enrichir cette huitième édition d’exercices corrigés et d’illustrations pour étayer son propos.

Mohammed Nmili, l’auteur de cet ouvrage dense et riche, est lui-même issu du milieu de la fiscalité. Il est en effet enseignant-chercheur à l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Fès. Il a aussi été inspecteur des impôts et directeur financier d’une entreprise publique. Nul doute que son propos relève d’une recherche concise basée sur une fiscalité sans cesse en mouvement. D’où la huitième édition. Et comme chaque Loi de Finances apporte son lot de modifications annuelles, gageons qu’il y aura une neuvième édition, une dixième…