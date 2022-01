Malik Belkeziz veut disrupter l’immobilier

E ntre frères

Après des études à l’École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie (ESTP) à Paris, Malik Belkeziz débute sa carrière chez Nexity, un des leaders européens de la promotion immobilière. Il y évolue jusqu’à devenir directeur de programmes adjoint, dont une des missions est de “réaliser des montages pour des projets d’urbanisme”, comme il nous l’explique. Il décide en 2019 de rentrer au Maroc et rejoint Yamed Capital, entreprise spécialisée en investissement et développement immobilier. C’est durant le confinement de 2020 qu’il propose l’idée de la startup à son petit frère, rentré de Dubaï où il est associé au cabinet international de conseil Boston Consulting Group.

Allier IA et immobilier

“Mon frère est ingénieur polytechnicien avec une grande expertise statistique. Il est spécialisé en technologie et data science. Quant à…