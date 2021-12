Poursuivi par le ministère de l’Intérieur, Mohamed Ziane réfute onze accusations

En se rendant mardi 30 novembre au tribunal de première instance de Rabat pour répondre à une convocation, Mohamed Ziane en est sorti avec pas moins de onze chefs d’accusation. L’avocat et homme politique de 78 ans est désormais poursuivi en état de liberté pour “insulte à la magistrature et aux agents publics dans l’exercice de leurs fonctions par des propos et des menaces, dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leurs sentiments et au respect de leur autorité”, “injure contre un corps constitué”, “profération de déclarations dans l’intention d’influencer des décisions du pouvoir judiciaire avant prononciation d’une décision qui ne peut faire l’objet d’un appel”, “outrage à des décisions judiciaires”, “diffusion d’allégations contre une femme en raison de son sexe”, “propagation d’allégations mensongères dans l’intention de diffamer des personnes via des systèmes informatiques”. Il a été également…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail