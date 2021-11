Pour son premier anniversaire au Maroc, Opticalia propose des montures de lunettes de marque offertes

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Opticalia marquera l’occasion en offrant des montures de lunettes gratuites à l’achat de verres et en proposant une nouvelle collection avec un large choix de marques vendues en exclusivité, telles que Mango, Victorio y Lucchino, Custo Barcelona, Pull and Bear et Trendi.

C’est en 2020 que Opticalia a démarré son activité au Maroc, en proposant un tout nouveau business model pour le marché marocain. Particulièrement innovant, ce business model est basé sur un accompagnement des professionnels de l’optique adhérents d’une part, mais aussi sur une forte promotion publicitaire et sur la vente de marques exclusives d’autre part.

«Aujourd’hui, force est de constater que notre business model connaît un succès important au Maroc puisque nous assistons à une expansion de nos activités et de notre présence sur le marché marocain», a déclaré Benito Cazal, Directeur général d’Opticalia Maroc. Et d’ajouter que: «le groupe Opticalia ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il continuera à travailler sur l’implantation de son enseigne au Maroc».

Le Groupe a pour objectif de passer à plus de 225 magasins dans tout le Royaume à l’horizon 2025. Pour y parvenir, la marque continuera à regrouper des opticiens indépendants qui, en incorporant “Opticalia” au nom d’origine de leur magasin, bénéficieront de nombreux avantages. Opticalia propose des conditions d’adhésion peu contraignantes (absence de droit d’entrée et de royalties annuels sur les ventes, pas d’obligation de changement de mobilier, préavis de résiliation du contrat d’uniquement quatre mois et sans indemnités de sortie, etc.). Opticalia se charge en outre d’accompagner les professionnels marocains de l’optique dans tous les domaines liés à leur métier, par le biais de formations commerciales destinées à leurs équipes, de veille en matière d’optométrie ou de contactologie, ainsi que d’informations relative au secteur optique (légales, fiscales, comptable, technologiques, etc…)

En plus de son business plan innovant, l’autre raison qui explique le succès d’Opticalia au Maroc est son très large catalogue de paires de lunettes (vue et solaires), vendues en exclusivité dans les magasins Opticalia, à des prix extrêmement compétitifs.

Parallèlement, Opticalia déploie des campagnes de communication globales au niveau de tous les points de vente où son enseigne est présente. La marque crée des contenus et des offres qui attirent les consommateurs marocains. Le groupe réalise des campagnes TV et Radio plusieurs fois par an, et est extrêmement actif sur les réseaux sociaux avec des actions qui accompagne les campagnes off-line.