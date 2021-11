Transports, habitation, industrie... décarboner sans taxer la classe moyenne, c’est possible

Loin de préconiser, comme le fait le gouvernement Akhannouch, une taxation frappant la classe moyenne pour cheminer vers une économie décarbonée, une étude publiée par le Policy Center for the New South (PCNS), menée, entre autres, par Rim Berahab, Abdelilah Chami et Derj Atar, propose des pistes intéressantes dans quatre secteurs clés.

Par Réda Dalil