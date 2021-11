Enseignement : Chakib Benmoussa entame un deuxième round de dialogue avec les syndicats

En guise de “premier contact”, Chakib Benmoussa avait reçu à la mi-octobre en audience individuelle, pour trois quarts d’heure chacun, cinq leaders des syndicats les plus représentatifs de l’enseignement. Une nouvelle rencontre, plus large, est prévue entre le ministre de l’Éducation, du Préscolaire et des Sports et les différents acteurs pour un dialogue social qui s’annonce déjà très revendicatif.