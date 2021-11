20 ans de TelQuel : quelles solutions pour durer 20 ans de plus ?

L’expression “presse en crise” est désormais une tautologie. Depuis la montée en puissance d’Internet et des sites d’information, les déboires de la presse papier sont décortiqués, analysés, déplorés jusqu’à la lie. Chaque année, on s’inquiète avec raison de l’extinction prochaine d’un métier sans lequel nulle forme de démocratie n’est possible. Mais aucune solution franche ne semble se dégager.

La sinistralité du secteur n’est pas encore chiffrée, mais les acteurs ont pu constater à quel point, de plans sociaux en plans sociaux, au quotidien, la situation est désespérante

Dans le segment où opère TelQuel, l’hebdomadaire, l’érosion du chiffre d’affaires réalisé par tous les acteurs, francophones et arabophones compris, a atteint 65% entre 2012 et 2019, soit avant même l’arrivée fracassante du Covid-19. Depuis, c’est le gouffre. La sinistralité du secteur n’est pas encore chiffrée, mais les acteurs ont pu constater à quel point, de plans sociaux en plans sociaux, au quotidien, la situation est désespérante.

Les difficultés que vit la presse écrite se sont exacerbées avec la pandémie, mais les germes d’une crise profonde existaient déjà bien avant. La spirale que vit le secteur s’explique par de multiples facteurs, dont la gratuité du contenu sur le digital, un circuit de distribution non efficient, et, bien entendu, cet obstacle de base, incontournable : le faible goût qu’ont les Marocains pour la lecture, à peine 2 minutes par jour en moyenne.

Péché originel !

Appâtés par la formidable visibilité que procurait le Web à ses débuts, les éditeurs de presse se sont empressés de fournir leur contenu gratuitement via leur portail, en croyant que l’ampleur des audiences attirerait son lot de publicités. Péché originel ! Ce réflexe, mondial du reste, a installé l’idée que l’information pouvait être consommée gratuitement. Pire, les faibles revenus générés pas les campagnes digitales ne sont jamais parvenus à compenser le manque à gagner induit par une offre totalement gratuite.

“L’erreur des médias était double puisque, d’une part, la publicité n’était pas au rendez-vous et que, de l’autre, cela a “dévalorisé” leurs contenus aux yeux du grand public – quelle est la valeur d’une information que l’on me donne à consommer gratuitement ?”

Au moment de basculer vers le digital, nombre de médias n’ont pas tenu compte de la concurrence qu’allaient constituer les GAFAM sur le marché publicitaire. Ils ont cru, à tort, que les rentrées publicitaires allaient suffire à monétiser leurs contenus en ligne. “Cette erreur était double puisque, d’une part, la publicité n’était pas au rendez-vous et que, de l’autre, cela a “dévalorisé” leurs contenus aux yeux du grand public – quelle est la valeur d’une information que l’on me donne à consommer gratuitement ?”, s’interroge l’économiste Julia Cagé, co-auteur du livre L’information est un bien public, dans un entretien à TelQuel en mars dernier. Exemple de dégât collatéral : aux états-Unis, 23% des journaux ont disparu entre 2003 et 2021.

Grands gagnants de cette donne inédite, les GAFAM. Des plateformes comme Google et Facebook profitent des contenus proposés par les éditeurs de presse pour vendre de la publicité en ligne, captant au passage, pour le cas du Maroc, plus de 80% des budgets annonceurs.

Ce paradoxe a connu une illustration parfaite durant le tsunami Covid-19. La décision des autorités de suspendre la diffusion des journaux en kiosque entre les mois de mars et mai 2020 a instantanément fait décrocher les deux sources de revenus des éditeurs papier : les ventes au numéro et les insertions publicitaires.

Privés de diffusion, les supports papier de presse ont, dans leur quasi-globalité, offert leur contenu gracieusement en ligne, participant à informer l’opinion publique des évolutions de la pandémie et à accroître la vigilance autour de cet insaisissable virus.

Or, jamais leurs revenus n’ont été aussi bas, et jamais ceux des GAFAM n’ont été aussi importants. La frustration d’être plébiscité par les lecteurs, sans pouvoir monétiser pleinement ce pic massif d’attention, pose la question d’un business model adéquat pour la profession. Cette frustration n’a jamais été aussi grande pour les entreprises de presse. Que l’on soit pure player ou support mixte papier/digital, c’est la quadrature du cercle.

D’autant que l’état marocain n’ose guère taxer les plateformes numériques mondiales sur les chiffres d’affaires détournés des médias locaux. Dans un rapport publié en juin 2020, le Conseil national de la presse révèle que sur le montant total des investissements publicitaires alloués au numérique en 2018, soit 600 millions de dirhams, il ne reste aux médias digitaux marocains que moins de 120 millions, répartis entre plusieurs centaines de sites de la place. Le reste échoue dans les poches de YouTube, Google et Facebook.

La chute continue

Fragilisé à l’instar d’une profession en perte de sens, TelQuel tente de s’adapter. Ayant compris très tôt que seul le modèle freemium est capable de garantir la survie d’un support de qualité sur le long terme, dès 2018, notre hebdo a mis en place un paywall, soumettant une grande partie de son contenu Web à l’abonnement. Le raisonnement consistait en la préparation en douceur du basculement pressenti du print vers le digital payant.

La chute continue des ventes depuis plus d’une dizaine d’années condamnait de facto le support papier, déjà très abîmé. Il fallait faire transiter les lecteurs vers un modèle axé sur le digital afin de parer aux déperditions occasionnées par le fléchissement accéléré de la diffusion papier. Seuls trois supports ont tenté l’expérience du freemium au Maroc, le Desk, TelQuel et plus récemment l’économiste.

Le nouveau modèle économique consiste en un contenu gratuit destiné au grand public, en plus d’un contenu premium pour les abonnés. En 2019, le fondateur de Médias24, Naceureddine Elafrite, avait aussi annoncé dans une tribune que son support se préparait à passer à l’abonnement. “Si les lecteurs veulent une presse de qualité, il faut qu’ils acceptent de payer le contenu”, annonçait-il.

Or, le basculement progressif du gratuit au freemium a été chamboulé par l’ouragan Covid-19. Un processus, qui aurait dû s’étaler sur cinq ans au moins, était brusquement appelé à se matérialiser en quelques mois. Mission impossible. De toute évidence, la décrue rapide des ventes ne pouvait être compensée par le nombre d’abonnés actuels, toujours très insuffisant pour assurer la survie d’un support média, ni par les insertions publicitaires, en chute libre à cause de la pandémie.

Pour maintenir les entreprises éditrices à flot, l’état, dans une démarche logique, a octroyé en dix mois 336 millions de dirhams de subventions. Une manne qui n’a fait que différer le problème, puisque à peine les aides interrompues, des supports comme Al Massae ont été contraints de réduire leurs effectifs.

Du reste, nombre de périodiques du marché, comme la Vie éco’, ont cessé de paraître en version papier, se contentant de diffuser un fichier PDF gratuit sur leur site. Le nouveau ministre de tutelle, Mehdi Bensaïd, a promis une nouvelle série d’aides en 2022. Selon plusieurs professionnels du secteur, ce soutien risque de s’avérer insuffisant, ne faisant que retarder l’inévitable.

La question qui se pose pour les médias de la place est : comment garantir sa pérennité sans recourir aux aides de l’Etat ? A TelQuel, nous croyons fermement que la survie du secteur dépendra d’une évolution technologique notable et d’une redéfinition des relations commerciales avec les plateformes modernes.

Déjà, TelQuel a concédé d’importants investissements pour lancer un podcast de décryptage de l’actualité, le Scan, lequel, en quelques mois, s’est inscrit dans les habitudes de milliers d’auditeurs. Des capsules vidéo, Le ring et L’interro, fédèrent un public de plus en plus nombreux. D’autres formats verront bientôt le jour.

Se diversifier n’est plus un luxe. Pour TelQuel, qui a été parmi les premiers à faire le choix du freemium, la longévité dépendra de la propension des lecteurs à privilégier l’abonnement numérique. Les revenus stables et réguliers ainsi générés sont seuls à même de maintenir en vie (et en forme) votre hebdomadaire préféré… pour 20 ans de plus !