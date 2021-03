Indépendance des médias, financement, transparence… entretien avec Julia Cagé et Benoît Huet

Entre réduction des recettes publicitaires et défiance du public, les médias ont de plus en plus de mal à trouver un modèle économique viable. Pour Julia Cagé, professeure d’économie à Sciences Po Paris, et Benoît Huet, avocat au barreau de Paris, reconstruire la confiance avec les citoyens passe d’abord par la garantie de l’indépendance des journalistes vis-à-vis des actionnaires.

Alors que la crise du Covid-19 a fragilisé encore plus les médias, et que…

Les deux auteurs de L’information est un bien public. Refonder la propriété des médias (éd. Seuil, 2021), proposent, entre autres, que journalistes et lecteurs participent plus activement à la prise de décision au sein des médias. Entretien.