Documentaire : “Turning Point”, le 11-Septembre décortiqué

Vingt ans après les attaques terroristes du 11 septembre 2001, le réalisateur américain Brian Knappenberg tente, à travers une série documentaire en cinq volets, de retracer la chronologie qui a provoqué la catastrophe.

Le 11 septembre 2001, les deux tours du World Trade Center se sont effondrées suite à l’impact de deux avions. Suite à ce drame, le monde a changé. La politique des États-Unis est devenue plus agressive et a donné lieu à plusieurs guerres au Moyen-Orient. Turning Point : le 11-Septembre et la guerre contre le terrorisme, de Brian Knappenberg, est une série documentaire en cinq volets qui décortique cette tragédie de l’intérieur. Le récit commence par montrer l’attaque des deux avions sur les deux tours du futur Ground Zero. On reprend toutes les images qui ont été filmées par les médias à cette époque. Les voix de ceux qui étaient présents à l’intérieur se succèdent. Ils racontent leurs histoires, font part de leurs observations, leurs perceptions. Ce ne sont plus des chiffres ou des bâtiments,…