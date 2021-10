OPPO lance son premier tournoi de jeu au Maroc

En tant que partenaire smartphone officiel de PUBG MOBILE Esports dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) pour 2021, la société technologique mondiale OPPO lancera son premier tournoi de jeux en ligne «RENO LEAGUE » au Maroc. Le tournoi commencera le 6 novembre2021 et durera un mois, l’événement sera diffusé en direct sur les Social Media et la chaîne YouTube d’OPPO ainsi que sur les plateformes Moroccan Gaming Evolution (MGE), y compris Twitch.