Glovo établit une nouvelle norme en matière de droits sociaux avec “The Couriers Pledge”

L’Engagement Coursiers, créé avec le Conseil du projet Fairwork, est un nouvel ensemble de standards qui inclut une rémunération horaire équitable, une amélioration de la couverture assurance et l’accès à la formation, la sécurité et la maintenance. La Societé reconnaît que la Gig Economie représente une source importante de revenus pour les coursiers, et souhaite leur offrir une égalité d’accès aux droits et avantages sociaux. D’ici la fin de l’année 2023, Glovo s’engage à mettre en œuvre l’Engagement Coursiers dans tous les pays dans lesquels il opère – le Maroc et la Géorgie étant les premiers pays inclus dans la phase initiale.

Un avenir de travail plus juste

Dans le cadre de son engagement à établir un avenir de travail plus juste et à donner accès à une meilleure sécurité et protection aux coursiers, Glovo s’est engagé à:

Des revenus équitables – Une transparence totale sur les revenus équitables par heure pour les coursiers.

Une meilleure couverture d’assurance (sécurité 360°)- Une mise à niveau de la police d’assurance y compris les prestations supplémentaires. Tous les coursiers doivent bénéficier d’une assurance à part entière couvrant toute situation imprévue.

Sécurité et Maintenance (Sécurité 360°) — Offrir des cours de sécurité professionnelle aux coursiers et inclure une section sur la sécurité routière pendant le processus d’acquisition. La sécurité routière doit être LA priorité absolue.

Soutien de la communauté des coursiers — Offrir aux coursiers des cours dans différentes matières, dans l’entreprenariat, les compétences informatiques ou les langues, pour les aider à développer leurs compétences professionnelles et à progresser dans leurs parcours professionnels *via G learning, et les langues via Busuu. Glovo souhaite ouvrir la voie aux coursiers pour qu’ils franchissent une nouvelle étape dans leur vie et qu’ils développent leurs compétences.

Processus d’audit de Fairwork

L’initiative faite par Glovo dans le cadre de “l’Engagement Coursiers” sera soumise à des audits externes faits par Fairwork. Toutes les conclusions devant être rendues publiques. En tant que partie indépendante, Fairwork n’aura pas pour rôle d’approuver les pratiques de l’entreprise, mais évaluera et rendra compte des progrès réalisés par Glovo vis-à-vis des cinq principes du travail équitable de Fairwork.

Sacha Michaud, Co-fondateur de Glovo, a déclaré: « Bien que la gig économie ait ouvert de nouvelles opportunités, il est juste de dire qu’elle a ses défis et qu’elle a besoin d’améliorations, en particulier en ce qui concerne les droits sociaux des coursiers. Chez Glovo, nous avons toujours été favorables à ce que nos coursiers aient accès à plus de droits sociaux, quelle que soit leur relation contractuelle. D’ici 2023, nous prévoyons de collaborer avec environ 240 000 coursiers chaque mois dans le monde et nous nous engageons à leur offrir de meilleurs droits et avantages sociaux tout en protégeant l’autonomie et la flexibilité qu’ils apprécient. En tant qu’entreprise, nous pensons que cette initiative établit une nouvelle norme de l’industrie pour une gig économie plus juste – une économie avec des droits sociaux, utilisant un cadre de meilleures pratiques à sa base»

Professeur Mark Graham, Directeur de Fairwork, a déclaré: «Glovo, en tant que l’une des plus grandes entreprises de l’économie de plate-forme, pourrait devenir un exemple de pratiques équitables dans le secteur si elle s’engage à mettre en œuvre des politiques globales qui améliorent les conditions des travailleurs. Fairwork dans sa neutralité avec ces entreprises fournit des évaluations indépendantes de leurs politiques et pratiques. De cette position, nous nous félicitons de l’invitation de Glovo à fournir une évaluation indépendante de leur nouveau « Couriers Pledge » et sommes impatients de tester leur mise en œuvre sur le terrain par rapport à nos principes de travail équitable. »