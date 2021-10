“Minimalism” : le docu qui montre comment et pourquoi vivre avec le minimum

Et si on vivait avec rien ? Ou plutôt, si nous nous contentions de peu, sans céder au besoin effréné de consommer à tout bout de champ. D’accumuler des objets et des biens, d’entasser des meubles dans nos maisons sans pour autant s’en servir. Ou encore faire du shopping et remplir notre dressing de vêtements qu’on porte peu ou jamais. C’est de ces “manies”, symptomatiques des sociétés de consommation, que traite le documentaire Minimalism, a documentary about the important things. Il donne la parole à des personnes qui refusent l’idéal matérialiste américain, érigé en modèle depuis la Seconde guerre mondiale, pour nous montrer que la clé du bonheur est de se contenter de peu. Le documentaire suit le parcours de deux hommes désabusés par le consumérisme. Malgré un emploi bien rémunéré dans une multinationale, Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus ne se sentaient pas épanouis. Alors qu’ils avaient tout ce dont beaucoup de gens rêvent,…

