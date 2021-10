Abdeslam Seddiki: “On verra si ce gouvernement aura le courage d’aller chercher l’argent là où il se trouve”

L e programme gouvernemental table sur une croissance annuelle du PIB de 4%, alors que l’objectif du NMD est de 6%. Pourquoi, selon vous, le gouvernement a revu cet objectif à la baisse?

Il m’est difficile de répondre à la place du gouvernement. Je me contenterais d’émette un certain nombre d’hypothèses et de me poser, comme vous le faites, des questions. Il me semble que le gouvernement a préféré la prudence en tirant les leçons du gouvernement précédent qui s’est fixé comme objectif, rappelons-le, un taux de croissance supérieur à 5 % et il a bouclé son mandat avec un taux moyen de 3%. Il se pourrait également que lors de la préparation de la déclaration gouvernementale, les trois composantes de la majorité aient opté pour la proposition de l’Istiqlal…