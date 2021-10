Lancement de la marque Morocco Now, à l’occasion de l’Expo 2020 Dubaï

Enchaînement d’événements au pavillon du Maroc, installé au cœur de l’Expo 2020 Dubaï. Au lendemain de la clôture de la semaine du climat et de la biodiversité, la Confédération générale des entreprise du Maroc (CGEM) et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) ont procédé conjointement au lancement de la semaine de l’investissement, intitulée « Morocco : a global investment hub week ».

A cette occasion, le représentant du pavillon marocain et président de Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad, le président de la CGEM Chakib Alj et le directeur général de l’AMDIE, Youssef El Bari, ont annoncé le lancement de la marque Morocco Now, une initiative dont l’objectif est de « faire rayonner le Maroc comme plateforme industrielle et exportatrice de premier rang afin d’accélérer les investissements étrangers », selon un communiqué de presse parvenu à TelQuel.

Interrogé par nos soins, Chakib El Alj a expliqué que les orientations majeures de cette nouvelle marque seront dévoilées tout au long de la semaine de l’investissement, durant laquelle des intervenants nationaux et internationaux devront s’exprimer sur les atouts du Maroc en tant que hub de l’investissement.

Un livre blanc de la CGEM

Pour le lancement, Chakib El Alj, Youssef El Bari et Imad Barrakad ont livré à l’audience présente dans le pavillon du royaume leur vision globale du hub que représente le Maroc aujourd’hui, avant de détailler, chiffres à l’appui, les progrès réalisés au cours de ces dernières années.

Le président de la CGEM est notamment revenu sur le long chemin parcouru par le royaume durant les trente dernières années en termes d’amélioration du climat des affaires et d’industrialisation. Il a également estimé que « le Maroc est cité dans le monde entier en exemple pour avoir géré la crise de la pandémie avec courage et anticipation, grâce à une étroite collaboration entre le public et le privé en particulier au sein du comité de veille économique« . Il a enfin déclaré que la CGEM s’apprête à produire au courant de la semaine un livre blanc comprenant des mesures concrètes pour soutenir la croissance économique au Maroc.

La parole a également été donnée à des acteurs étrangers de l’investissement présents actuellement au Maroc. A leur tête, Miguel Azevedo, responsable de la banque d’investissement chez Citibank au Moyen-Orient, Afrique et V. Shankar, PDG de Gateway Partners, ont livré un retour d’expérience sur leurs années d’activités au Maroc.

TelQuel couvrira durant les jours qui viennent les différentes interventions de dirigeants du secteur public et privés marocains et internationaux sur les opportunités d’investissement au Maroc. Sont notamment attendus au pavillon marocain, Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme, Abdelhamid Addou, PDG de la Royal Air Maroc, Jochem-Jan Sleiffer, président de Hilton au Moyen-Orient et en Afrique, Hicham El Habti, président de l’Université Mohammed VI Polytechnique.