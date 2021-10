L’Istiqlal de Nizar Baraka, grand perdant de la répartition des ministères

Nizar Baraka semblait quelque peu crispé lors de l’exercice traditionnel de la photo de famille immortalisant le casting gouvernemental. Placé en deuxième ligne, juste derrière le nouveau chef du gouvernement Aziz Akhannouch, le secrétaire général de l’Istiqlal arborait un rictus presque de gêne.

Avec 4 portefeuilles seulement, la moisson a été faible pour le PI. Parti des compétences nimbé d’une légitimité historique, l’Istiqlal était promis à une riche palette de portefeuilles. Finalement, la répartition des maroquins ne lui aura pas été tout à fait favorable.Face à un RNI leader en sièges parlementaires avec huit ministères, et un PAM arrivé second aux législatives avec sept ministères et pas des moindres, le PI n’aura pas su faire fructifier ses 81 sièges parlementaires, mais surtout le pool de talents…