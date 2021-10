Nabila Rmili succède à Khalid Aït Taleb à la tête du ministère de la Santé

Nabila Rmili, la double suite logique ? Hissée à la tête de la capitale économique à la mi-septembre, l’ex-directrice régionale de la Santé pour la région Casablanca-Settat vient d’être nommée au poste de ministre de la Santé, sous la bannière RNI.

Un poste que lorgnait fortement le parti de la Colombe et une nouvelle consécration pour celle qui, jusque-là, était habituée à œuvrer dans l’ombre et qui a commencé sa carrière professionnelle en tant qu’infirmière au service des urgences du Centre hospitalier provincial de Ouazzane, de 2002 à 2005.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Une femme de terrain

Connue pour sa parfaite connaissance des dossiers et sa diplomatie, Nabila Rmili, 47 ans, est régulièrement présentée comme une femme solidement ancrée au terrain et réputée pour fédérer.

“Elle a la chose publique dans le sang” Jaâfar Heikel, épidémiologiste

“Elle a la chose publique dans le sang”, nous assurait, il y a quelques semaines, l’épidémiologiste Jaâfar Heikel, de qui elle est proche. Et de poursuivre : “Mais ce que Nabila apprécie surtout, c’est d’être dans la gestion quotidienne, sur le terrain.” De l’aveu de ses connaissances, celle-ci est plus à l’aise dans des rôles de gestion que dans l’aspect technique de la profession.

Fille d’un ancien préfet de police affecté à Casablanca et elle-même Casablancaise pur jus, elle y naît en 1974 et y décrochera un doctorat en médecine générale à la faculté de médecine et de pharmacie.

Mariée à Taoufik Kamil et mère de deux filles, elle succède donc à Khalid Aït Taleb, en poste depuis le remaniement d’octobre 2019 et qui a eu la lourde tâche d’assurer la gestion de la pandémie. Pas une mince affaire, d’autant que le chantier est d’ampleur, “urgent et primordial” même selon le NMD.

Refonte territoriale, optimisation du parcours de soins, accès équitable… tout un secteur qu’il faudra parvenir à mettre en musique avec les affaires quotidiennes de la capitale économique.