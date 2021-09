Réforme de l’ONCF, ouverture à la concurrence : comment le Maroc veut révolutionner le ferroviaire

C’est une réforme qui va révolutionner le ferroviaire marocain. Initié en 2019 par le ministre des Finances Mohamed Benchaâboun, le projet de restructuration de l’Office national des chemins de fer (ONCF) vise à redéfinir le rôle de l’entreprise publique et son champ d’activités. Cette réforme est “dans sa dernière ligne droite” et sera “un des dossiers prioritaires du prochain exécutif”, nous confie Abderrahmane Semmar, directeur des entreprises publiques et de la privatisation au ministère des Finances. Mais au-delà de ses aspects financiers et techniques, la réforme de l’ONCF s’inscrit dans une vision plus globale, tracée par le nouveau modèle de développement (NMD).

EPIC ONCF et ONCF SA

Objet d’un protocole d’accord signé avec l’État en juillet 2019, la réforme du secteur ferroviaire est censée “permettre la lisibilité des périmètres portés aujourd’hui par l’ONCF…