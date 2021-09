Premier roman : Hajar Azell, à l’envers de la Méditerranée

Avec ‘L’Envers de l’été’, publié en avril dernier aux éditions Gallimard, Hajar Azell signe un premier roman placé sous le signe des secrets de famille et de la Méditerranée. Portrait d’une jeune écrivaine dont l’écriture appelle au symbolisme.

Tephles est un village situé en bord de Méditerranée, érigé sur une colline, pas très loin d’une grande ville qui rappellerait presque Tanger. Là-bas se niche une grande maison familiale où de déchirants secrets sont révélés suite à la mort de Gaïa, la matriarche follement aimée et respectée de ses enfants et petits-enfants. Quelques jours seulement après sa disparition, la question du partage de son héritage, principalement la grande maison, commence à se poser. Le calme et l’insouciance des cœurs légers de Tephles est rompu. C’est que Gaïa était, en quelque sorte, la gardienne d’un temple, d’une maison que des générations de souvenirs heureux ont traversée, mais aussi d’une boîte à secrets épineux qui, même enterrée mille lieues sous terre, finit…