Les fragments de sagesses enfouies de Rita Alaoui

Ma vie est plutôt monotone ; depuis 300.000 ans je suis inséré dans cette masse de sable et je ne bouge pas, je ne me pose pas de questions et me laisse porter.” Ainsi se raconte un fossile, satisfait de son sort, de son confort et de son immortalité (“je tiens à y rester”). Rita Alaoui est une glaneuse de coquillages, de graines et autres vestiges de vie animale ou végétale. Elle a construit son œuvre plastique autour de ces éléments qu’elle dessine et photographie sans relâche. Dans ce petit livre d’artiste, elle se met à leur écoute et donne à entendre leurs points de vue sur ce monde bien trop centré sur l’homme.

Décentrement de subjectivité

Et c’est un tour du monde qu’elle nous propose à travers ces onze brefs textes : désert du Nevada, Amérique latine sur les traces des Incas, des Mayas et des Aztèques, Amazonie, Japon, Liban. Entre nouvelle…