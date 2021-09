Abdellatif Ouahbi demande au Conseil national d'approuver la participation du PAM au gouvernement

Participera ? Participera pas ? Ce 17 septembre, la participation du parti Authenticité et modernité (PAM) dans le prochain gouvernement est actuellement en discussion lors d’une session extraordinaire virtuelle du Conseil national de la formation, présidée par Fatima Zahra Mansouri.

Selon nos informations, le secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi, a demandé, lors de son allocution, l’accord du Conseil national de la formation pour rejoindre la nouvelle coalition gouvernementale dirigée par le Rassemblement national des indépendants (RNI) et son président, Aziz Akhannouch, chargé par le souverain, le 10 septembre dernier, de former le nouveau gouvernement. Une décision que le Conseil national devrait entériner via un vote attendu dans les prochaines heures.

Toujours selon nos sources, la présidente du Conseil national du PAM, Fatima Zahra Mansouri, et Samir Koudar, membre du bureau politique du parti du tracteur, ont insisté, lors de leurs interventions respectives,…